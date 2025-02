Juventus-PSV: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Primo appuntamento deidella, lasi gioca l'accesso agli ottavi di finale contro ilPrendono il via gli spareggi della massima competizione europea e i bianconeri affrontano tra le mura amiche dell'Allianz Stadium gli olandesi nella gara d'andata, con il ritorno in programma mercoledì 19 febbraio 2025.La squadra di Thiago Motta ha già affrontato il PSV in questa stagione, vincendo per 3-1 a Torino il 17 settembre scorso nella prima giornata della fase campionato.Tutte le informazioni su Juventus-PSV:

: Juventus-PSV: martedì 11 febbraio 2025: 21.00: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), NOW: Sky Go, NOW: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Thuram, Douglas Luiz; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.. Motta.: Drommel; Karsdorp, Schouten, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Salibari; Bakayoko, Til, Perisic; De Jong.. Bosz.

- Thiago Motta pensa a cambi con la coppia Douglas Luiz-Thuram a centrocampo e il ballottaggio Conceiçao-Nico Gonzalez. Davanti Kolo Muani ancora favorito su Vlahovic, Savona o Kelly come terzino sinistro.Nel PSV tre vecchie conoscenze della Serie A: Schouten ancora adattato a difensore centrale, Karsdorp terzino destro e Perisic ala sinistra.- La sfida tra Juventus e PSV sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

- Juventus-PSV sarà disponibile anche in diretta streaming e per i clienti Sky c'è Sky Go, app disponibile per smartphone, tablet e pc.In alternativa si potrà vedere la partita su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.- La telecronaca della partita sarà a cura di Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.