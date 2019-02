Allegri ribalta la Juve. Tuttosport scrive che il tecnico è furioso per le ultime prestazioni della squadra, richiamata a maggior sacrificio. Allenamenti speciali per inserire Caceres e Rugani nei meccanismi difensivi. Presi 0,6 gol a partita con Chiellini, 1,1 gol a partita senza di lui.



Chiellini ci sarà a Madrid contro l'Atletico, Barzagli tornerà a disposizione per il ritorno degli ottavi di Champions League a Torino. Sempre secondo il Corriere dello Sport, Bonucci sta cercando di fare un 'miracolo' per recuperare in tempo.