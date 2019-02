Diluviava e ne ho profittato per fargli uno shampoo. Al bar ho preso un caffè con le mani e ne ho ordinato un altro al cameriere che si è messo sull’attenti urlando “obbedisco signore”. Non l’ho bevuto, ma me lo sono messo in tasca dei pantaloni per dopo.Rivedevo, nella mente, il film del “tre a tre” la cui somma fa sei ovvero il numero dei gol che la Juve ha beccato...