Juventus-Empoli: formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Nella serata di mercoledì 26 febbraio andrà in scena la sfida, valevole per i, traed. I bianconeri, reduci dal successo in campionato contro il Cagliari firmato Dusan Vlahovic, nel turno precedente della competizione hanno eliminato proprio gli stessi isolani (4-0 allo Stadium); i toscani invece, che agli ottavi avevano eliminato la Fiorentina ai calci di rigore, sperano di riprendersi dopo la fragorosa sconfitta in casa dell'Atalanta nell'ultimo turno di campionato.

Partita: Juventus-Empoli

Data: mercoledì 26 febbraio 2025.

Orario: 21:00.

Canale tv: Canale 5.

Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.

Perin; Weah, Gatti, Kelly, Rouhi; Thuram, Locatelli; Conceicao, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Thiago Motta. Vasquez; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Kouamé; Colombo. D'Aversa.

- Thiago Motta dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso e Douglas Luiz, usciti anzitempo contro il Cagliari: il primo per un problemino all'adduttore; il secondo - entrato al minuto 61' e uscito al minuti '82 - per un affaticamento. Sulla sinistra è ballottaggio tra Rouhi e Alberto Costa per un posto da titolare; davanti ci sarà Kolo Muani che ha riposato in campionato. Diverse assenze anche per l'Empoli, dove si dovrebbe rivedere Vasquez tra i pali e Lorenzo Colombo (in panchina a Bergamo) davanti.- La sfida tra Juventus ed Empoli viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Mediaset: il canale di riferimento è Canale 5, numero 5 del digitale terrestre e 105 del decoder Sky.

- Juventus-Empoli è disponibile anche in diretta streaming su Mediaset: gli utenti potranno assistere alla diretta della partita sull'app Mediaset Infinity o sul sito sportmediaset sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e su pc o notebook.- La telecronaca di Juventus-Empoli è affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Simone Tiribocchi. Atudio condotto da Monica Bertini con Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Ivan Zazzaroni e Andrea De Marco.