Juventus: Igor Tudor, da gigante fragile dal gol facile ad allenatore pragmatico

Prima dei Mondiali di Francia ’98, che l’ecclettico difensore disputerà con la maglia della Nazionale croata, infatti, il general manager bianconero, Luciano Moggi, per battere la concorrenza di club come Real Madrid e Bayern Monaco rompe gli indugi e decide di prelevare dall’Hajduk Spalato il possente jolly croato,

. Contribuirà alla conquista di 2 Scudetti, 1 Coppa Intertoto, 2 Supercoppe italiane, più un campionato di Serie B (senza mai scendere in campo) e disputerà la finale di Champions League ad Old Trafford persa ai rigori contro il Milan il 28 maggio 2003. In Italia contribuisce per due stagioni di fila alla salvezza del Siena.. Rientrato in patria all’Hajduk, la squadra con cui tutto era cominciato, disputa un’ultima stagione prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo all’età di 30 anni, tormentato da continui guai fisici.

Tudor nasce a Spalato nell’ex Jugoslavia il 16 aprile 1978. Muove i suoi primi passi calcistici nell’Hajduk Spalato, con cui gioca anche i suoi primi anni da professionista nella Serie A croata, dal 1995 al 1998, intervallati da una stagione in prestito al Trogir, in Terza Divisione. Al contempo si mette in mostra anche militando nelle rappresentative giovanili della Croazia., valida per le qualificazioni a Francia 1998. Partecipa così ai Mondiali, che vedono la Croazia, una delle protagoniste, conquistare uno storico 3° posto. Tudor disputa tre spezzoni di partita, fra cui proprio la finale di consolazione contro l’Olanda.

. Già prima di sbarcare a Torino, l’imponente difensore croato mette in chiaro le cose nei giorni che precedono la semifinale mondiale con la Francia: “Vengo per giocare, non per stare in panchina - dichiara -. L’avventura nel campionato italiano è una sfida che mi attira, ma non mi impaurisce. Boksic e Jarni mi hanno già spiegato come sarà l’ambiente, inoltre ho parlato con Lippi e mi ha assicurato che non avrò problemi”.

“Io ho giocato solo nell’Hajduk: passare alla Juventus è un sogno che si avvera - prosegue il ventenne -. Domani vedrò da vicino Zidane e Deschamps, che saranno miei compagni”. La sua stazza imponente, come riporta in un articolo La Gazzetta dello Sport, costringe lo staff bianconero a modificare persino alcuni attrezzi della palestra.. Al di là dell’evidente errore geografico (la Croazia è indipendente da ormai 7 anni), le parole dell’Avvocato testimoniano che attorno al “Gigante” croato c’è davvero tanta curiosità. L’esordio in gare ufficiali è datato 29 agosto 1998, in occasione della Supercoppa italiana contro la Lazio. Tudor è schierato titolare da Marcello Lippi come centrale difensivo accanto a Mark Iuliano, ma è la squadra capitolina a far festa con le reti di Nedved e Sergio Conceição (rete del provvisorio 1-1 firmata da Del Piero).

il 10 settembre a Ravenna (0-2 per i bianconeri),per 3-4 il 13 settembre. La partita ha un sapore speciale per il nuovo acquisto, che sfoggia tutto il suo repertorio. Forza nei contrasti difensivi, nonostante un piovoso pomeriggio non esaltante per la retroguardia di Lippi, capacità di leggere e spezzare il gioco avversario e pericolosità costante sui calci piazzati., che avviene mercoledì 16 settembre 1998 allo Stadio delle Alpi di Torino contro il Galatasaray. Le prestazioni del “Gigante” sono positive, e Tudor si guadagna rapidamente la fiducia di Marcello Lippi, che lo fa giocare con regolarità iniziando anche a interrogarsi su quale sia il ruolo in cui possa rendere maggiormente.

. “Anche quest’anno risulterà determinante la reazione a questa “disgrazia sportiva” - dichiara alla stampa il tecnico viareggino - . In Coppa Italia a Venezia negli ultimi 20 minuti voglio tentare con Tudor attaccante. Ha le caratteristiche per farlo: sa fare gli assist e le sponde come Kennet Andersson o Bierhoff”.L’esperimento sarà rimandato (Tudor non è convocato per quella partita),. A complicare le cose ci si mette però il rendimento negativo della squadra, che senza Del Piero avanza in Champions League ma precipita in classifica in campionato.

A gennaio gli innesti di Esnaider ed Henry stentano a rendere per il loro valore, e a febbraio, dopo il pesante k.o. interno per 2-4 ad opera del Parma, Lippi rassegna le dimissioni. Al suo posto è anticipato l’arrivo di Carlo Ancelotti.In una stagione che vedrà la Juventus eliminata ai quarti di Coppa Italia dal Bologna, in semifinale di Champions League dal Manchester United e concludere al 7° posto il campionato, piazzamento che la porta a disputare la Coppa Intertoto in estate, Igor, al suo primo anno in Italia, totalizza 36 presenze complessive, un gol e un assist (decisivo per il gol vittoria di Conte) contro il Bari alla penultima giornata.

. Sempre guidato da Ancelotti gioca in tutto 28 partite (contando lo spareggio europeo), firmando 2 reti, di cui una in Serie A contro la Fiorentina il 19 dicembre 1999, decisiva per il pareggio per 1-1, e una in Coppa UEFA ad Atene nella vittoria fuoricasa per 1-3 nei sedicesimi di finale. Per lui anche un assist in Intertoto, trofeo che è il primo vinto da Igor in bianconero.ma in campionato arriva a giocarsi lo Scudetto con la Lazio, che tuttavia compie una grande rimonta nelle ultime giornate e scippa il titolo alla Vecchia Signora, sconfitta nel celebre diluvio di Perugia il 14 maggio del 2000, gara cui Tudor peraltro assiste da spettatore.

, stagione in cui Ancelotti utilizza più moduli e lo impiega o da braccetto destro nella difesa a tre o da terzino destro quando utilizza una linea a quattro. Tudor esplode, rivelandosi anche una sentenza in zona gol. A fine anno, infatti, le presenze salgono a 32 con ben 7 reti all’attivo, cui aggiunge 2 assist.: va a segno nel pareggio in casa con la Lazio (1-1) a novembre, poi nella seconda metà di stagione si ripete con il Milan (vittoria per 3-0), con la Reggina (vittoria per 1-0), e con Lecce (pareggio casalingo per 1-1), Fiorentina (successo per 1-3) e Bologna (colpo esterno per 1-4). Un bottino niente male per un difensore, cui peraltro aggiunge anche la prima gioia personale in Champions League il 13 settembre 2000 nel rocambolesco pareggio per 4-4 con l’Amburgo.

. Per questo a fine anno la dirigenza juventina decide di esonerare Ancelotti.. Il tecnico viareggino dopo averci riflettuto a lungo decide di varare un cambio di ruolo e di impiegarlo da mediano davanti alla difesa, convinto che in quella nuova posizione possa rendere al meglio. “Credo abbia tutte le qualità per giocare bene anche in coppia con Tacchinardi: ha tecnica, rapidità nel breve, colpo di testa, calcio, prestanza fisica”, sottolinea Lippi in estate.

. “Gioco dove vuole il tecnico, ma resto un difensore centrale - precisa il croato ai giornalisti -. A San Siro hanno detto tutti che è andata bene, anche Lippi, e allora sono contento anch’io. Ma giocare a centrocampo è molto più difficile, bisogna correre di più e avere un altro ritmo. Se mi chiedono di giocare esterno destro, accetto. Se mi chiedono di giocare a centrocampo, pure. Ma questo non vuol dire che mi piaccia”.

. Rivelandosi una pedina chiave nei nuovi successi della Juventus. Nella nuova posizione spezza il gioco avversario, recuperando tanti palloni, ma è anche il primo dei suoi a impostare la manovra. Il 2001/02 vede così Tudor partire alla grande in tutte le competizioni: 9 presenze e 3 gol in campionato, 4 presenze e una rete in Champions League fino al 1° dicembre.. Sul più bello, però, ci si mette di mezzo la sorte sotto forma di infortuni. La sua struttura fisica imponente mette a dura prova le articolazioni, e in particolare le caviglie. A dicembre, nella sfida europea di Highbury contro l’Arsenal, deve lasciare il campo al 22’ del primo tempo per un serio problema alla caviglia destra, sostituito da Davids.

Torna in primavera, a inizio marzo, giusto per timbrare il cartellino nella sfida Scudetto con l’Inter di Cuper. Nel derby d’Italia gira in rete di testa un cross su calcio di punizione dalla trequarti. È il provvisorio 1-2 per la squadra di Lippi, che precede la prodezza dalla distanza di Seedorf che fisserà il risultato sul 2-2 finale.Un gol, il suo, che numeri alla mano sarà decisivo per lo Scudetto: il 5 maggio 2002, infatti, i bianconeri battono in trasferta l’Udinese, e, complice il k.o. dell’Inter con la Lazio a Roma, si laureano a sorpresa campioni d’Italia sorpassando i rivali, che chiudono terzi, e precedendo la Roma di una lunghezza. Una gioia, quella del titolo italiano, non scalfita dalla sconfitta in finale di Coppa Italia con il Parma.

. A un rientro nelle ultime gare di campionato, segue un nuovo stop per i guai alla caviglia destra che lo costringono persino a rinunciare ai Mondiali 2002 con la Croazia. Con la Juventus le presenze stagionali totali sono appena 21, condite comunque da 6 reti pesanti e un assist.. Sempre nell’estate 2002 vince, chiaramente da spettatore, la prima Supercoppa italiana, con i bianconeri che a Tripoli superano 2-1 il Parma. Quando torna a disposizione di Lippi, deve recuperare una condizione fisica accettabile e superare il blocco psicologico che lo porta ad aver paura di farsi male di nuovo. Quasi un sinistro presagio.

. Salta quasi tre mesi, e torna disponibile soltanto nel ritiro invernale negli Emirati Arabi. “Finalmente l’incubo è finito – dichiara il giocatore croato – il 3 gennaio negli Emirati Arabi ci sarò anch’io, il peggio è passato”.. Una partita in particolare lo fa entrare definitivamente nel cuore dei tifosi bianconeri: la sfida casalinga con il Deportivo La Coruña, penultimo impegno del secondo girone di Champions, che lo vede mattatore nei minuti finali.

Dopo il pareggio di Trezeguet, che porta il risultato sul 2-2, Tudor rileva Tacchinardi quando mancano 13 minuti al 90’. Utilizzato in posizione di mediano, prima combatte con foga in mezzo al campo, poi, nel finale, si porta nell’area avversaria alla ricerca del gol della vittoria. Che arriva puntuale al 90’: su cross dalla trequarti di Zalayeta, c’è una respinta corta di Andrade, la palla giunge proprio dalle parti di Tudor, che con uno spettacolare sinistro al volo infila Juanmi nell’angolino alla sinistra. La rete del croato fissa il risultato sul 3-2 per i bianconeri, che grazie a quella vittoria si qualificano ai quarti di finale di Champions.

. E aggiunge: “Ho riscoperto la felicità. Davvero, non pensavo di poter essere così felice. La sofferenza non basta un gol per cancellarla. Ma non mi sentivo così da tanti mesi”., che diventa matematico il 10 maggio 2002 con il pareggio per 2-2 con il Perugia. Lippi continua a centellinarne l’impiego, ma si affida a lui nei momenti decisivi: in Champions entra nel finale dei tempi regolamentari al Camp Nou al posto di Del Piero, poi è titolare nelle due gare di semifinale con il Real Madrid, giocando da mediano al Bernabeu e da difensore a Torino. Lippi lo conferma dal 1’ anche nella finale di Manchester contro il Milan il 28 maggio, utilizzandolo ancora da centrale difensivo accanto a Ciro Ferrara.

. All’amarezza per la sconfitta ai rigori, si somma per lui quella di un nuovo stop e di tante incertezze sul suo futuro agonistico, nonostante abbia appena 25 anni.Tudor chiude la stagione 2002/03 con 27 presenze, 2 gol e un assist. Il 3 agosto 2003 il croato mette in bacheca la 2ª Supercoppa italiana del suo palmares, pur ancora una volta senza poter scendere in campo, con i bianconeri di Lippi che si impongono 6-4 ai rigori sul Milan di Ancelotti nel Giants Stadium di New York.

L’8 febbraio 2004 all’Olimpico di Roma, subentrato nella ripresa al posto di Conte, il croato è “vittima” dell’esultanza polemica di Francesco Totti, che dopo la doppietta di Cassano, sul punteggio di 4- 0 per i giallorossi, gli sventola in faccia le famose 4 dita invitandolo a stare zitto e a tornare a casa., tanto che a precisa domanda, dopo esser stato nominato tecnico dell’Udinese, nel 2018 risponderà: “Cose da campo di vent’anni fa. Se gioco contro la Roma, quando lo vedo gli do un bacio. Totti è uno dei più forti di sempre”. Il jolly bianconero, in quella che sarà l’ultima stagione di Lippi alla Juventus, totalizza 26 presenze e 3 gol.

. Con l’arrivo in rosa di Fabio Cannavaro e lo spostamento di Thuram a centrale difensivo, per Tudor, che già deve fare fronte ai frequenti malanni fisici, si restringono sensibilmente gli spazi nel reparto difensivo, anche se grazie alla sua duttilità, il croato viene inizialmente confermato.“Lo scorso anno voleva andar via - rivela il Direttore generale Luciano Moggi -, invece dopo aver conosciuto Capello, ha deciso di restare con noi: sono certo che tornerà il campione che è stato”. Nella prima metà dell’anno disputa tuttavia appena 4 gare, così a gennaio si materializza per lui la cessione in prestito al Siena. “: sono pronto a calarmi in questa nuova realtà, ho una voglia matta di dimostrare che valgo. Ma con Capello non ho mai avuto problemi, lui ha solo scelto di giocare con una rosa ristretta”. “Il Siena - ha proseguito Tudor - ha buone individualità, la salvezza è alla portata”. Con i toscani resta un anno e mezzo, ritrovando una buona continuità di rendimento, e, impiegato talvolta come difensore, talvolta come mediano, contribuisce alla duplice salvezza della squadra.

. La prima rete la firma il 19 marzo 2005 al Franchi contro la Lazio, e vale 3 punti (1-0 per i toscani). La seconda è anche l’ultima in Serie A del “Gigante” di Spalato, ed è la rete della bandiera del 10 settembre 2005 al Meazza (vittoria del Milan per 3-1).: con i Vatreni Tudor disputa Euro 2004 (2 partite con Francia e Inghilterra nel Primo turno e una rete ai Tre Leoni), poi le qualificazioni ai Mondiali 2006 e in estate il suo secondo Mondiale (le 3 gare del girone nel primo turno). La partita con l’Australia (2-2) sarà anche la sua ultima con la Croazia, con cui chiude con 3 reti in55 presenze complessive.

“Sono tornato alla Juve per sfruttare questa grande opportunità. Adesso voglio giocare in difesa, accanto a Kovac - dichiara - . Con la Nazionale croata abbiamo fatto un buon Mondiale, anche se io, tanto per cambiare, giocavo a centrocampo. Nella Juve possiamo ripeterci. Ho parlato con Deschamps, mi ha detto che mi vede bene e che ora tocca soltanto a me”.. Con la Juventus il suo score resta di 174 presenze complessive in gare ufficiali, 21 gol e 6 assist. Il Tudor giocatore saluta per sempre la Juventus e l’Italia e torna là dove tutto era cominciato, all’Hajduk, che lo ingaggia da svincolato. Gioca appena 8 gare segnando un gol, ma i problemi fisici non gli danno tregua, così a soli 30 anni, nel luglio 2008, decide di ritirarsi dal calcio giocato.

Il croato fa prima da assistente ad Edy Reja all’Hajduk, nel 2009/10, che termina con la rescissione consensuale del tecnico goriziano. Poi dal dicembre 2011 assume la guida tecnica della formazione Under 17, incarico che mantiene fino all’aprile 2013. Nel frattempo dal luglio 2012 al 2013 ricopre anche l’incarico di vice Ct della Nazionale durante la gestione di Igor Stimac.Nel mese di aprile del 2013 comincia, alla guida dell’Hajduk, il percorso da primo allenatore.(unico trofeo al momento in carriera) e ottiene un 4° e un 3° posto, prima di rassegnare le dimissioni nel febbraio del 2015.

(4° posto il primo anno, poi le dimissioni nel secondo). Ma nel destino di Tudor c’è l’Italia, che il “Gigante” di Spalato ritrova anche nella sua nuova vita in panchina.(15° posto nel 2017/18 e 12° nel 2018/19). Nel terzo anno, il 2019/20, parte alla guida dei friulani ma dopo 11 gare totali (10 di campionato e una di Coppa Italia) viene esonerato. Torna allora per l’ennesima volta in patria alla guida dell’Hajduk e l’esperienza lo vede portare la squadra al 5° posto e poi essere esonerato.

. Rieccolo nuovamente in Italia alla guida del Verona nel 2021/22: ancora una volta l’ex jolly bianconero riesce a conquistare la salvezza, facendo in questo caso molto di più (9° posto finale in Serie A degli scaligeri).Nel marzo del 2024 Lotito gli affida la panchina della Lazio e il croato fa il suo: prende la squadra al 9° posto e la porta al 7° posto finale, che vale una qualificazione in Europa League per l’Aquila.

(il primo era stato da calciatore, il secondo come detto da vice Pirlo). Il suo calcio è votato alla verticalità, con scarso interesse per il possesso palla, un po’ in antitesi con l’idea di gioco di colui che l’ha preceduto, Thiago Motta, alla fisicità e al pragmatismo. Per questo il modulo di gioco preferito dal tecnico croato, con cui fa giocare spesso, le sue squadre è il 3-4-2-1, in alcuni caso alternato con il 3-5-2.

