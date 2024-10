Juventus, Koopmeiners ci spera: in campo con una protezione in carbonio. Ecco cos'è e come si utilizza

prima possibile. Se non per la ripresa dopo la sosta, quando i bianconeri se la vedrannoall'Allianz Stadium, nel match in programma sabato 19 ottobre alle 20.45, o per il match immediatamente successivo, quello che martedì 22 vedrà la Juventus impegnatain Champions League, sempre in casa, almeno per il terzo impegno che attenderà i bianconeri alla ripresa,del 27 ottobre alle 18.Delle condizioni dell'olandese, e di una possibilità per il suo recupero,, intervenuto ai microfoni di LaPresse a margine del Congresso Internazionale ‘Alpine Skiing: Injuries and Prevention'. "- spiega Stefanini nel suo intervento -. Nello sport di alto livello siamo quasi arrivati al limite di quello che può sopportare l’essere umano. Il calendario è molto congestionato, ci si fa male di più perché si gioca di più e a un’intensità maggiore rispetto a qualche anno fa. Il nostro compito è lavorare sulla prevenzione, migliorare la capacità di cura e le tecniche chirurgiche per far sì che l’atleta torni al 100% ai livelli pre-infortunio".

utilizzata nella zona della frattura. E dal livello di sopportazione del dolore, che comunque ci sarà, da parte del giocatore., più o meno aderenti al costato, e di di diverse dimensioni ed estensioni: alcune si 'vestono' come se fossero delle maglie termiche, altre, e sembra questo il caso di Koopmeiners, si applicano solo alla parte del costato nella quale è presente la frattura. Decisivo sarà, ripetiamo, il livello di sopportazione del dolore da parte dell'olandese, ricordando che

: "Teun Koopmeiners, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa accusato al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina, 10 ottobre 2024, ad esami diagnostici presso il JMedical che hanno evidenziato la presenza di frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Il giocatore sarà sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sarà valutata in base alla sintomatologia.

e per la Juventus, attesi da un tour de force nel quale, dopo la, i bianconeri affronteranno, nell'ordine,, prima del nuovo stop per la sosta di metà novembre. Al momento,. Per il match con la Lazio, nel quale la Juventus dovrà rinunciare anche allo, il giocatore che sembra avere più margine per essere recuperato è Weah, in attesa di conoscere l'esito degli esami ai quali si deve ancora sottoporre McKennie. Il recupero di Koopmeiners, più in vista di Inter-Juve che per Juve-Lazio o Juve-Stoccarda, potrebbe a questo punto essere.