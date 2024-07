Getty Images

Juventus, Messi vuole McKennie: la situazione

un' ora fa

2

L'addio di Weston McKennie alla Juventus appare essere imminente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si è interessato a lui l'Inter Miami, club in cui milita Lionel Messi. Il calciatore statunitense dovrebbe fare una scelta di vita, cambiare percorso a livello calcistico e anche ridurre il suo stipendio attuale, sebbene aumenterebbe sicuramente gli introiti personali derivanti dalla crescita del suo valore pubblicitario in America.



La Juventus, intanto, continua a considerarlo in uscita e non gli ha proposto il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.