Juventus, nuova idea per l'attacco: si segue un ex Crotone e Sampdoria

Getty Images

A gennaio latornerà sul mercato: si punta a unche possa raccogliere l'eredità di, out per la rottura del crociato, e a un attaccante.infatti non dà garanzie e serve unche possa far rifiatare il serbo.Il club però non ha in programma un grande esborso e quindi dovrebbe arrivareSecondo Fichajes.net, l'ultima idea di Cristianoporterebbe ad Ante. Classe '91, in Italia ha giocato conma è in Spagna che è esploso con la maglia. Anche in questo campionato ha approcciato al meglio con quattro reti nelle prime nove giornate di Liga.

- Lo stesso, qualche giorno fa, aveva parlato in questi termini della prossima sessione di mercato: "e pensare a unai. Prima avevi un giocatore che guadagnava di più, ora ne hai uno che hai pagato 10 milioni ma che di stipendio pesa meno. Alla fine, risparmi 30 milioni.Abbiamo cambiato tanto,