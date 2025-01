Juventus, offerta per Jakirovic: chi è il talento della Dinamo Zagabria che ha debuttato contro il Milan

AFP or licensor

, ma una ripartenza che deve essere immediata per la Juventus, visti i numerosi impegni fra tutte le competizioni che dovrà affrontare la formazione di Thiago Motta. E una mano per l’allenatore italo-brasiliano potrà arrivare dal mercato con l’obiettivo di prendere almeno un difensore che possa andare a rinforzare il pacchetto arretrato della Vecchia Signora.In questo senso, come riportato da Fabrizio Romano,. Secondo quanto viene scritto, la proposta mandata si aggira intorno a un milione e mezzo di euro. Ma andiamo a scoprire di che giocatore si tratta.

nasce a Pozega, capoluogo della medesima regione, il 16 gennaio 2008. La sua carriera parte nelle giovanili del Seveste, dove approda sin dal compimento dalla tenera età. È una rapida ascesa da parte del ragazzo croato che, nell’estate del 2019, passa alle giovanili della Dinamo Zagabria., esordendo nella massima divisione croata. Nel corso di questa annata, Jakirovic ha giocato principalmente in Youth League, prima di debuttare nella sfida di ieri in Champions League contro il Milan., che da sempre ha richiesto giocatori con questo esatto tipo di caratteristiche.