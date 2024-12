Juventus, prima gioia per Rugani con l'Ajax: cosa cambia per il futuro

. Nella seconda frazione di Ajax-Telstar, su corner battuto dalla sinistra, Rugani si è inserito benissimo sul primo palo toccando il pallone di testa, beffando il portiere avversario.- Rugani, in stagione, ha totalizzato cinque presenze in Eredivisie, a cui se ne aggiungono altre quattro tra preliminari e fase campionato di Europa League, più quella di stasera, dov'è risultato decisivo nella sfida vinta per 2-0-

. Al termine della stagione quindi il difensore farà rientro a Torino, con il suo contratto con i bianconeri che scadrà il 30 giugno 2026.