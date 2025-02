CorSport - Juventus su Florentino Luis: chi è la diga portoghese che Pioli voleva al Milan

AFP via Getty Images

Laparla sempre più portoghese: non solo l'italo-brasiliano Thiago Motta in panchina e i lusitani Francisco Conceiçao e Renato Veiga in campo; adesso i bianconeri guardano con interesse in casa Benfica, dove dallo scontro diretto di gennaio piace il centrocampista classe ‘99Ne scrive il Corriere dello Sport, che ricorda come Florentino,all'epoca della cessione di Tonali al Newcastle. Stefanoaveva fatto il suo nome, e i rossoneri, che lo seguivano fin dal 2018 con il lavoro di Leonardo, si erano fermati solo di fronte alla richiesta di 40 milioni del presidente delle Aguias Manuel Rui Costa.

Per adesso siamo ai contatti esplorativi, per conoscere la fattibilità futura dell'operazione: è indubbio che il contratto in, una data non così lontana, può giocare da alleato. Giuntoli può puntare su. Thiago Motta sarebbe rimasto positivamente impressionato e vorrebbe puntare su di lui per la prossima stagione, perché no, insieme a quell'a lungo in orbita bianconera prima dell'arrivo in prestito secco dell'altro portoghese Renato Veiga. Materiale caldo da trattare in estate.

Il centrocampista è nato a Lobito, in Angola, ma ha nazionalità portoghese; è cresciuto al Benfica e, dopo le giovanili, ha vestito solo altre due maglie, entrambe le volte in prestito nelle rose di Monaco e Getafe nelle stagioni 2020/21 e 2021/22. Ha giocato con tutte le nazionali Under portoghesi, perdendo l'ultima finale di Euro Under 21 contro la Germania. Si tratta di un, bravo nel recupero e nella gestione del pallone. In molti lo paragonano al connazionale William Carvalho, per anni equilibratore della mediana della selezione portoghese.