Juventus, the show must go on: Giuntoli tratta Sancho, formula e una condizione

Redazione Calciomercato

La Juventus si è preparata per i fuochi d’artificio e ora vuole regalarsi un’ultima settimana di mercato letteralmente pirotecnica. Nella serata di ieri è arrivato alla Continassa Nico Gonzalez: l’accordo con la Fiorentina prevede un prestito da 8 milioni, 25 per l'obbligo di riscatto, 5 di bonus. E domenica sera sarà la volta di Francisco Conceicao che, sotto la regia di Jorge Mendes, sarà un nuovo giocatore della Vecchia Signora i

Fortissimamente Sancho. La Juventus sta portando avanti i contatti con il Manchester United per l’esterno inglese classe 2000: Jadon non è una prima scelta per ten Hag e vedrebbe di buon occhio un trasferimento in bianconero.La trattativa per Il forte esterno inglese resta legata all'uscita di Federico Chiesa, che la Juventus continua a considerare fuori dal progetto. Il nazionale azzurro spinge per andare al Barcellona ma il club blaugrana deve ancora registrare Dani Olmo e probabilmente avrà bisogno di un altro paio di giorni prima di affondare il colpo.