Juventus, Thiago Motta: "Dualismo Vlahovic-Kolo Muani? Non create problemi dove non esistono"

La sconfitta subita al Diego Armando Maradona contro il Napoli brucia ancora nella testa diche, parlando in conferenza stampa al termine della gara, terminata 2-1 in favore degli azzurri di Antonio Conte e in cui i bianconeri erano passati in vantaggio per 1-0 con gol di, si è mostrato rabbuiato e nervoso sia ai microfoni di Dazn che in conferenza stampa.Proprio sulla scelta di puntare dal 1' sul centravanti francese arrivato dal mercato dal PSG e non su, entrato in campo soltanto a 8 minuti dalla fine della gara e già sotto per 2-1, l'allenatore italo-brasiliano si è mostrato più teso cercando però di smorzare subito tutte le polemiche.

"Kolo Muani felice e Vlahovic nervoso? Nella nostra squadra non ci sono problemi di questo tipo. Dusan è un leader molto positivo e, fino a oggi, ha dato un grande contributo. Continuerà ad aiutarci perché abbiamo bisogno di tutti. Non create problemi dove non esistono."