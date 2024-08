Juventus, Thiago Motta: "Ecco cosa intendo per bel gioco. Nuovo ciclo, stiamo costruendo con ambizione"

TT NEWS AGENCY/AFP via Getty Images

, nuovo, parla a pochi giorni dall'esordio ufficiale sulla panchina bianconera, fissato per lunedì 19 alle 20.45 all'Allianz Stadium contro il Como.- spiega il tecnico italo-brasiliano ai microfoni di Sky -. Adesso inizia, che sta migliorando giorno dopo giorno e siamo pronti per affrontare la prima partita di campionato"."Durante quasi tutta la mia vita dentro il calcio ho visto tantissime cose ad alti livelli, noi oggi siamo ad altissimo livello e dobbiamo mantenere la stessa determinazione, ambizione e lo stesso coraggio per poter giorno dopo giorno migliorare e andare a cercare qualcosa in più. Penso che nel momento in cui siamo oggi,che vuole sempre alzare il livello".

"Ripeto, non la mia ma la nostra Juve. La cosa più importante è che facciamo parte di un club storico, grandissimo e tutti noi siamo importanti., e tutti dobbiamo dare il massimo".. Il traguardo con la Juve è pensare già alla prima partita di campionato contro una squadra che ha molto entusiasmo perché ha fatto una buonissima Serie B e tutte quelle che fanno questo percorso e salgono in Serie A mantengono questo entusiasmo nelle prime partite. Noi dobbiamo essere concentrati per fare una buona prestazione e raggiungere il risultato che stiamo cercando".