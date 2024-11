AFP via Getty Images

Juventus, Thuram: "Ho esultato come Pogba, è il mio idolo"

14 minuti fa

La Juventus di Thiago Motta torna a vincere (dopo due pareggi consecutivi contro Inter e Parma), sconfiggendo per 2-0 (grazie alla rete di Savona e l’autogol sfortunato di Okoye) l'Udinese di Kosta Runjaic.



Tre punti fondamentali per Motta che così’ non perde altro terreno nei confronti del Napoli capolista e dell'Inter, agganciando in classifica proprio i nerazzurri.



Khephren Thuram ha parlato a DAZN dopo Udinese-Juventus: "Abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra, quando facciamo un primo tempo così si vede. Ah era autogoal (ride, ndr)? Fa niente, l'importante è che abbiamo vinto. Sì ho esultato come Pogba, il mio giocatore preferito. Faccio questo per lui. Sono contento di essere qui con grandi giocatori, imparo tutti i giorni".