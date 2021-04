Zeljko Kalac, ex portiere di Milan e Perugia, è tornato a giocare a 48 anni. L'ex estremo difensore australiano, impossibilitato a tornare in patria a causa della pandemia e quindi bloccato in Croazia, ha debuttato nel campionato di settimo livello, con il Tompojevci, club gestito da alcuni parenti: 45 minuti in campo e poi, in allenamento, con la lavagna per dare consigli. "Non c'è differenza fra lo spogliatoio del Milan e quello del Tompojevci. Forse so qualcosa sul calcio. Gattuso era il più simpatico, un pazzo per davvero. Ho avuto l'onore di vedere all'opera i due migliori portieri del mondo dell'epoca, Dida e Gianluigi Buffon. I rivali più duri? Totti quando era in forma e Cassano" le sue parole a Index.