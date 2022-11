Rick Karsdorp continua a non presentarsi a Trigoria. Una conferma della rottura ormai insanabile tra l'olandese e la Roma, con Tiago Pinto che dovrà cercare una soluzione prima possibile. La Juventus è interessata ma solo in prestito secco. Il calciatore piace anche a Bologna, Lione e Marsiglia. Il terzino è teoricamente atteso oggi per la partenza per la tournée in Giappone, ma nessuno ci confida.