Lo scorso 26 febbraio ha compiuto, manon ha alcuna intenzione di fermarsi:La leggenda giapponese tornerà a giocare in patria e nel 2024/25 giocherà in prestito nell', club che milita nella quarta divisione nipponica.", come è noto in Giappone, è conosciuto anche in Italia per il passaggio alnel 1994/95, primo calciatore nipponico di sempre in Serie A. Miura, in prestito dallo- club di seconda divisione giapponese -, nell'annata da poco conclusa ha collezionato 8 presenze senza reti all', Serie B portoghese.

L'attaccante classe 1967 è il secondo cannoniere nella storia della nazionale nipponica e cerca di ripetere il suo record di presenza più lunga in una partita ufficiale e di gol segnati in un campionato professionistico giapponese, record che lo stesso Miura ha realizzato segnando due gol alnel 2022 dopo aver disputato 18 partite in quella stagione.- Nel maggio dello scorso anno, alla televisione portoghese, Miura ha dichiarato che intende continuare a scendere in campoe ha ringraziato per tutto il sostegno ricevuto dai tifosi durante l'avventura lusitana.