Genoa, nome nuovo per il dopo-Martinez: spunta un giapponese

Josep Martinez continua a essere uno degli oggetti del desiderio dell'Inter. Il club campione d'Italia sembra sempre più convinta di aver individuato nel 26enne del Genoa il portiere del futuro e malgrado la richiesta dei rossoblù, che chiedono tra i 15 e i 20 milioni di euro, sia al momento ritenuto eccessiva, non disperano di poter prima o poi trovare l'intesa che metta tutti d'accordo.Anche perché il Grifone non considera affatto incedibile lo spagnolo e la dimostrazione arriva dal fatto che gli uomini-mercato dei rossoblù stanno vagliando diversi orizzonti alla ricerca del

Se nei giorni scorsi era emerso il profilo di Leo Romàn del Real Oviedo, oggi Il Secolo XIX parla di21enne titolare della nazionale Under 23 del Giappone e già nel giro di quella maggiore. Nato negli Usa da papà d'origine ghanese, Sukuzi ha optato per la nazionalità della mamma, anche perché è cresciuto nel paese del Sol Levante muovendo negli Urawa Reds anche i primi passi da calciatore. Lo scorso gennaio ha fatto il grande salto in Europa, chiamato dai belgi del Sint-Truiden, diventandone subito il padrone dei pali e richiamando su di sé le attenzioni di molti club. Genoa in testa.

Trent'anni dopo Kazu Miura e a una dozzina d'anni di distanza dal tesseramento del nippo-svedese Ishazaki i tifosi del Genoa potrebbero quindi riabbracciare un altro giocatore d'origini giapponesi.