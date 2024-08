Getty Images

Kevin Durant, dal basket al calcio: il fresco campione olimpico investe nelle quote del PSG

Redazione CM

un' ora fa



La trasferta a Parigi si è dimostrata fruttuosa per il fenomeno del basket Kevin Durant. La stella dei Phoenix Suns, che negli ultimi giorni si è laureato campione olimpico battendo in finale i padroni di casa della Francia, ha infatti approfittato delle settimane in Europa per portare avanti alcuni investimenti nel mondo del calcio.



SOCIO DEL PSG - Il cestista statunitense, in particolare, ha acquistato tramite la sua società Boardroom una quota di minoranza del Paris Saint-Germain, squadra della capitale che ha ospitato i Giochi Olimpici. Come riportato da diversi media francesi, il quattro volte campione olimpico ha anche avuto un incontro con la squadra prima della finale del torneo a cinque cerchi. Si tratta di un'operazione che suggella il legame tra PSG e NBA, considerando che il club parigino ha già avuto numerose collaborazioni con il marchio Jordan. Dopo Lebron James al Liverpool (anche lui possiede delle quote), ora nasce un nuovo asse tra calcio e basket.