Nel prepartita di Milan-Sassuolo, match delle ore 18 valido per la 18ª giornata di Serie A, ha preso la parola Simon Kjaer, difensore del club rossonero, attraverso Sky Sport: "Arriviamo da bei momenti e da altri dalle quali ci aspettavamo di più. Questo è il calcio e adesso dobbiamo ripartire con la gara di oggi contro il Sassuolo".



ENTUSIASMO SPENTO - "Dipende tutto dai risultati. Sempre. Abbiamo buttato via punti contro Udinese, Lecce e Salernitana. Questi sono risultati che sporcano l'immagine della nostra stagione. Oggi, Cagliari ed Empoli saranno tre sfide dove il Milan, questo Milan, deve uscire con i tre punti. Stasera non è mai semplice, ma dobbiamo vincere"



CREDERE IN QUESTO MILAN - "Assolutamente. Dal mio punto di vista siamo ad un punto dove tutti i nuovi giocatori s'integreranno ancora al meglio. Soprattutto i nomi. Non ho l'1% di dubbi".