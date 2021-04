La sfida con l’Ajax sarebbe potuta essere la sua sfida, ma la guarderà come spettatore. “Un vero peccato che questa partita non si sia giocata l’anno scorso, mi sarebbe piaciuto sfidare l’Ajax” ha detto Justin Kluivert - oggi al Lipsia - a Algemeen Dagblad. “Conosco entrambe le squadre, è davvero difficile dire chi passerà il turno. L’Ajax può battere la Roma e viceversa. Dipenderà molto da come staranno le squadre il giorno della partita. In ogni caso, mi godrò lo spettacolo. Sono curioso di scoprire come si svilupperà la partita e come l’Ajax affronterà la Roma. Mi piace ten Hag, nei sei mesi in cui abbiamo lavorato insieme avevamo un buon rapporto. Ha mostrato di essere un grande allenatore”.



Come sarebbe andata se fossi rimasto all’Ajax un altro anno?

Quelle sono domande a cui nessuno, me compreso, può rispondere. Sarebbe potuta andare in qualsiasi modo. A volte ho pensato che se fossi rimasto avrei preso parte a quella bella stagione in Champions League.



Sulla Roma

Ho giocato molto come titolare e ho segnato. Dopo lo stop per la pandemia questa cosa è cambiata. Così sono andato al Lipsia in prestito. Rimpianti? No, assolutamente no. Né dal mio passaggio alla Roma, né di quello al Lipsia.