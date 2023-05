Dejan Kulusevski non sa ancora dove giocherà l'anno prossimo. Anzi, non sa nemmeno se a deciderlo sarà la Juve o il Tottenham. Ancora tutto bloccato infatti in casa Spurs, il suo entourage aspetta una chiamata per le comunicazioni finali. Con una novità: il club bianconero potrebbe aprire all'ipotesi di rivedere almeno le modalità del pagamento dei 35 milioni necessari per riscattare lo svedese.