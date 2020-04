Layvin Kurzawa è in scadenza di contratto a giugno col Paris Saint-Germain. Il terzino sinistro francese (classe 1992) sta parlando con diversi club che lo hanno richiesto, dall'Arsenal al Valencia.







Nello scorso mercato di gennaio era stato a un passo dalla Juventus, che poi si è tirata indietro dallo scambio con De Sciglio. Adesso i suoi agenti stanno continuando a insistere con il club bianconero per un trasferimento a parametro zero, ma la Juve non è più interessata anche perché Luca Pellegrini sta facendo bene in prestito al Cagliari. Kurzawa è sempre più lontano da Torino.