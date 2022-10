A margine del premio Scopigno, Marco Tardelli parla della crisi della Juventus di Max Allegri: "Ci sono dei momenti e la Juve, in questo, sta andando male. Soprattutto, c'è un silenzio della società che non mi piace. Non sono sereni, non è sereno l'allenatore. Credo non ci sia più la fiducia della società nei confronti di Allegri. Se rischia l'esonero? No, lui è un po' più protetto, diciamo".