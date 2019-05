Vincenzo Pisacane, agente tra gli altri di Danilo D'Ambrosio, ha commentato a Radio Marte le voci sull'interessamento dell'Inter a Elseid Hysaj, terzino destro del Napoli.



Queste le sue parole: "Da quando Danilo è all'Inter sono cambiati undici terzini e lui ha giocato almeno l'80% delle partite. Parte sempre in sordina, poi gioca sempre lui. Non teme la concorrenza di nessuno. Non so cosa accadrà all'Inter, a Mauro Icardi e a Luciano Spalletti. Posso dire che parliamo di un grandissimo attaccante e un grandissimo allenatore".