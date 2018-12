L'interesse dell'Ajax per Moise Kean è ormai datato. Ora i lancieri tornano alla carica, ma c'è stato un momento in cui ormai l'affare sembrava già fatto. Era il 2016, il baby talento non trovava l'accordo per il primo contratto da professionista con la Juve e allora Mino Raiola aveva già individuato nell'Ajax la società giusta per far decollare la carriera del suo pupillo. Erano pronti tutti i documenti, l'accordo era totale. Poi ha vinto la volontà di evitare un "furto" di talento per salvaguardare anche i rapporti tra club, con Kean poi rimasto in bianconero per vivere la prima stagione dei record.