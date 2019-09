Arrigo Sacchi, sulla Gazzetta dello Sport, analizza il match tra Juventus e Napoli:

"Vincono i bianconeri, ma non perdono neppure gli azzurri di Ancelotti. Abbiamo assistito ad uno spettacolo, inedito per il calcio italiano, di bellezza, di coraggio e di conoscenza. Il Napoli non era ricorso al tatticismo. Non ha inserito il difensore Maksimovic e quindi non si è privato di un cursore come Di Lorenzo.

Gli azzurri anche sul 3-0 non si sono arresi e, approfittando del calo fisico bianconero, sono riusciti in un’impresa che pareva impossibile: pareggiare 3-3 in soli 15 minuti. Alla fine hanno vinto gli uomini di Sarri, che avevano meritato i tre punti maggiormente, ma anche i ragazzi di Ancelotti escono a petto in avanti certi che l’avvenire sarà roseo.

Certo, Carlo dovrà lavorare per creare una mentalità vincente, che sia figlia del duro lavoro e di un gruppo di «eroi» che mettono in campo tutto quello che possono con continuità e professionalità"