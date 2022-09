Nessuno, dopo la sconfitta di Monza, gli ha chiesto di portare i compagni sotto la curva degli ospiti, dove stavano gli ultrà della Juventus. Nessuno gli ha imposto di prendersi e fare prendere ai compagni secchiate di palta. Lunedì, ignari (e si perdoni la citazione) scrivevamo «E quelle ripetute penitenze cui la squadra deve sottostare a fine partita, per mondarsi dalle sconfitte facendosi sommergere di fischi e insulti dai tifosi? Sono davvero necessari?». Ingenui, pensavamo che fosse un “ricatto” cui i giocatori dovevano sottostare, per evitarne di peggiori.evidentemente smanioso di mostrare al mondo la pubblica prostrazione della squadra, per una sconfitta cui lui ovviamente non aveva contribuito, escluso per scelta tecnica dalla partita.Bonucci ha 35 anni e da tempo ha smesso di spostare gli equilibri, come amava dire ai tempi della fugace esperienza nel Milan (stagione 2017-18) quando improvvisamente privo degli angeli custodi Barzagli e Chiellini dimostrò il suo reale valore, di giocatore normale. Max Allegri, che spesso critichiamo, aveva capito per primo che si trattava di un difensore più lesto di lingua che di piede,Eppure in estate la Juventus ha fatto male i conti, pensando di potersi affidare proprio a Bonucci per guidare la difesa nel dopo Chiellini.Via De Ligt e dentro Bremer, qualcuno ipotizzava evidentemente che Gatti fosse già pronto, mentre a Monza s’è capito che questa non è la verità. Resta un buco nell’organico, cui di volta in volta si può rimediare spostando Danilo o cambiando modulo,I numeri di Bonucci, a cominciare dalle presenze in Nazionale (116, una meno di Chiellini, ma 38 più di Scirea) sono da fuoriclasse.Venerdì, Bonucci - escluso da Allegri contro il Monza - sarà probabilmente in campo, e da capitano, nell’Italia che a San Siro sfida l’Inghilterra. Un assurdo tecnico e anagrafico, da cui non si capisce perché Roberto Mancini non sappia smarcarsi.@GianniVisnadi