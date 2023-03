L'ex moglie di Daniele De Rossi, Tamara Pisnoli, è stata condannata pochi giorni fa a 7 anni e due mesi di reclusione per rapina, lesioni e tentata estorsione. In queste ore La Repubblica ha pubblicato alcuni dettagli del primo interrogatorio alla donna, risalente al 2014. Già all'epoca il calciatore della Roma aveva interrotto ogni rapporto con lei.



In quell'occasione Pisnoli riferì di percepire da parte dell'ex marito un assegno mensile da 40mila euro. La donna era sospettata di aver fatto massacrare l'imprenditore Antonello Ieffi per recuperare un credito: "Sono stata truffata e raggirata da tutti, a me hanno solo tolto i soldi, tutti....io non c'ho più un soldo, mi hanno rubato tutti i soldi, me li hanno rubati, non me li hanno più restituiti. Non sono stata io a farlo picchiare, doveva essere una riunione pacifica", queste le sue dichiarazioni ai pubblici ministeri.