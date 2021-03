David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato del momento bianconero e della sua nuova carriera da direttore sportivo: “Dopo sei anni alla Juventus come ambasciatore ho capito che il mio desiderio era quello di tornare in questo mondo nelle vesti di direttore sportivo. Spero di cominciare presto una nuova avventura. Aspetto una possibilità con tanta voglia e determinazione” ha raccontato l'ex bianconero a Tmw.