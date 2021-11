Ospite al Social Football Summit di Roma, l'ex attaccante della Juventus David Trezeguet ha commentato così il momento del club bianconero: "Allegri sta lavorando per trovare l'equilibrio, in Serie A soffre di più rispetto alla Champions. È andato via uno dei giocatori più importanti: il campionato è molto competitivo e non sarà semplice per la Juve, ma è sulla strada giusta”.