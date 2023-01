Un reportage di trent’anni fa lo ritraeva mentre dava un calcio in testa a una donna bosniaca appena uccisa: Srdjan Golubovic, ex tigre di Arkan, amico di diversi calciatori, e lanciagranate, oggi ha un altro lavoro. Lo scatto era del 2 aprile 1992, a Bijeljina, dove in quei giorni si consumava la pulizia etnica nei confronti dei musulmani: la vecchia Tigre, che i suoi compagni chiamavano Capitano Max, dopo trent’anni s’è riciclato disc-jockey col nome d’arte "Dj Max". Golubovic ha fondato la casa discografica Ultra Groove Records e nelle discoteche ha costruito il suo piccolo successo, come riportato da Corriere.it.