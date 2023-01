“Devo studiare di più l’inglese, a volte torno a casa e me ne rendo conto. Non riesco a farmi capire bene”. È il solito battagliero, Antonio Conte quello che ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della trasferta col Crystal Palace. Una trasferta pesante in un momento poco felice per gli Spurs, reduci da due sole vittorie nelle ultime cinque gare. “Se resto qui al Tottenham? Questo è un problema tra me e la dirigenza - ha tuonato l’ex Inter -. C’è un progetto e io l’ho firmato per cercare di costruire col club qualcosa. Poi nel percorso possono accadere mille cose”.



SEMPRE IL FUTURO - Stanco per le troppe voci sul futuro, Conte ha mostrato una certa insofferenza: “Dico sempre che sono felice qui - ha aggiunto -. Lo dico dall’inizio, è difficile per me ripetere ogni volta la stessa cosa. Ho un buon rapporto con tutto l’ambiente. C’è un progetto e io ricordo sempre quale è”.