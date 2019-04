Potrebbe essere Danilo il secondo colpo estivo dell'Inter. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com dopo aver chiuso l'arrivo di Godin, Marotta ha deciso di accelerare per il terzino destro brasiliano, classe 1991, legato al Manchester City da un contratto in scadenza nel 2022. L'ex Real Madrid e Santos non è considerato una priorità per Guardiola, che in questa stagione l'ha schierato prevalentemente in Coppa d'Inghilterra e Coppa di Lega. L'Inter ha trovato l'accordo sulla base di un quadriennale da quattro milioni di euro a stagione. Marotta, che già lo voleva alla Juve, sta trattando con il City, che chiede 25 milioni di euro ma è disposto a venire incontro ai nerazzurri.