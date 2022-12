Chris Smalling all’Inter: uno scenario non impossibile. I nerazzurri hanno mezza difesa in scadenza e stanno sondando più piste in vista di giugno. E una porta proprio all’inglese della Roma, sotto contratto con i giallorossi fino al 30 giugno. Qualche contatto tra le parti c’è stato, ma nessuna vera trattativa: Ausilio aspetta prima che l’ex United decida eventualmente di lasciare la Capitale. Solo dopo partirebbe l’assalto.



NIENTE TRAPPOLE - Perno della difesa a tre di Mourinho, Smalling sta riflettendo con attenzione sul proprio futuro: a 33 anni il londinese ha davanti l’ultima grande avventura della sua carriera ad alti livelli. La prospettiva nerazzurra lo affascina, ma un suo addio alla Roma è ancora da certificare. E l’Inter, svela FcInter1908, non ha alcuna intenzione di mettersi letteralmente in mezzo. Se il classe ’89 decidesse di abbandonare i capitolini, ecco che l’Inter potrebbe entrare in scena per portarlo a Milano: i nerazzurri non vogliono essere ‘utilizzati’ dall’entourage del centrale per strappare un contratto a cifre maggiori alla Roma. L’Inter c’è, ma prima Smalling deve dare il benservito allo Special One.