L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come questi giorni di mercato stiano portando molta tensione all'Inter, che però adesso pone un obiettivo in cima alla lista delle cose da fare per ripartire.



“Il rosso di Politano è stato il primo della stagione figlio di un comportamento sopra le righe di un calciatore. E già nel primo tempo Spalletti aveva contenuto a brutto muso Brozovic in una mezza rissa davanti alla sua panchina. Che la squadra abbia in qualche modo assorbito in maniera negativa le tensioni di mercato è evidente, leggi caso Perisic. «Ma non puoi andar via gratis e con lo stipendio pagato – ha detto l’allenatore –. Se Ivan non vuole giocare, è chiaro che starà fuori: non ci sono problemi. Anzi: così si aiuta a star fuori da solo». Aspettando giovedì. Che non è solo il giorno della fine del mercato, ma pure quello della sfida alla Lazio in Coppa Italia, un obiettivo che l’Inter ha messo in cima ai propri pensieri: «Ora dobbiamo riprendere entusiasmo e vincere la partita, mettendoci tutti qualcosa in più individualmente: il calcio è un gioco di squadra e 6-7 cose in più possono fare la differenza». Altro che se possono farla”.