IL TABELLINO

, senza che essa possa dirsi vittima di combine e sotterfugi. Di più e di peggio. L’1-1 degli inglesi al Camp Nou è maturato dopo che Messi, a mezz’ora dalla fine, è entrato in campo.A San Siro partita brutta e prestazione pessima., questa volta, di fronte ad una banda di ragazzini olandesi (tutti nati dopo il 1990, tranne uno) già eliminati dall’Europa, hanno mostrato limiti di manovra, di tenuta psicologica, di idee e perfino di tecnica pura.Icardi ha giocato spesso fuori dell’area, forse per favorire l’assalto dei centrocampisti, ma nessuno aveva la brillantezza per trovare tempi di gioco favorevoli. La scelta di Candreva, non certo il peggiore, è stata rinnegata, assieme al 4-3-3, dopo appena 56 minuti. Segno che non ci credeva nemmeno l’allenatore.- una sciagura sia per il gol che ha provocato, sia per le scorie che gli ha lasciato quell’errore -, scivolato invece a fare il terzino in una squadra che faceva registrare una sorta di collezione di attaccanti.per inserire Vrsaljko e riequilibrare la squadra. Il cambio è avvenuto proprio quando, giunta notizia del pareggio del Tottenham, bisognava sfondare da destra, perché da lì era venuto il gol.Purtroppo, nonostante l’umana simpatia, accompagnata da una buona dose di stima professionale che nutro nei confronti di Spalletti,Nel 2012-2013, come adesso, fu eliminato con lo Zenit alla fase ai gironi.Sempre alla guida dei russi (2010-2011) e della Roma (2016-2017) venne estromesso addirittura al preliminare.(2006-2007 e 2007-2008) cozzando sempre contro il Manchester United.Le attenuanti (per esempio la ridotta disponibilità di centrocampisti) sono alibi e, secondo me, non vanno concessi a chicchessia., ma si è fatta travolgere prima dalla frenesia e poi dal panico.Mi sbaglierò, ma sarà dura anche in Europa League. Meglio, a questo punto, buttarsi a corpo morto sul campionato per rimontare il Napoli. In Italia, infatti, l’Inter è già una big. Peccato non basti altrove.Ovviamente nessuno può saperlo. So solo che dopo il gol di Lozano, assist di Bergwijn appunto, l’Inter ha rischiato di subire sia il secondo (15’, Handanovic salva su De Jong) che il terzo gol (39’, deviazione del portiere interista su conclusione sempre di Bergwijn).E’ vero, l’Inter aveva colpito un palo, sullo 0-0, in avvio di partita (6’). Icardi che, come ho detto si è chiamato tante volte fuori dalla mischia, ha pennellato un pallone per Perisic che di testa ha colpito il legno alla destra di Zoet.Alla ripresa si è vista una squadra meno lenta e compassata. Soprattutto perché gli attaccanti hanno ripreso a muoversi con profitto eCosì al 48’, su assist di Borja, l’argentino ha concluso di sinistro ad incrociare (strepitosa deviazione di Zoet) e al 53’, da iniziativa personale, Politano tirato di sinistro (deviazione stentata dal portiere olandese).Politano, libero di scegliere la soluzione migliore, ha pennellato dalla trequarti per Icardi. Il capitano, perso dal diretto avversario, ha colpito di testa e battuto Zoet.. Dalla confusione, nei minuti di recupero, è emerso Lautaro Martinez che ha servito a Icardi il pallone della qualificazione, ma un recupero prodigioso ha strozzato l’urlo nella gola del popolo bauscia.Marcatori: Lozano, IcardiAssist: Bergwijn, PolitanoInter: Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah (dal 24’ s.t. Lautaro); Candreva (dall’11’ s.t. Keita), Brozovic, Borja Valero; Politano (dal 38’ s.t. Vrsaljko), Icardi, Perisic.PSV: Zoet; Dumfries, Seinsbury, Viergever, Angelino; Hendrix, Gutierrez, Rosario;Bergwijn (dal 26’ s.t. Malen), de Jong, Lozano (dal 50’ s.t. Pereiro).Arbitro: Felix Zwayer (Ger)Ammoniti: 44’ Brozovic (I), Zoet (PSV), Bergwijn (PSV), Politano (I), Skriniar (I)Espulsi: