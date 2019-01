Soares, il terzino portoghese arrivato all'Inter in prestito con diritto di riscatto per una cifra totale di circa 11 milioni di euro. Mae vedrà coinvolto anche un calciatore che è stato molto vicino al club del presidente Zhang in questa sessione di mercato: MatteoVisti i problemi fisici di Sime Vrsaljko, l'Inter ha deciso di regalare un nuovo terzino a Luciano Spalletti e il candidato numero uno era l'ex Torino.. Una mossa per evitare di perdere Darmian a parametro zero o comunque a una cifra bassa, tanto che i Red Devils hanno chiesto quattro milioni di euro per il prestito oneroso, più altri otto di diritto di riscatto.Una valutazione esagerata, secondo l'Inter, che però non ha abbandonato la pista che porta a Darmian. Come appreso da Calciomercato.com,, per aggiungere in rosa un calciatore in grado di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra, oltre che - in caso di difesa a tre - da centrale.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su