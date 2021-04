Dopo il passo indietro dei club di Premier, è arrivato anche quello dell’Inter, che mediante una nota dell’Ansa fa sapere di non essere più interessata al progetto Superlega, promosso da Florentino Perez e Andrea Agnelli.

LA NOTA - “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall'Inter". Lo apprende l'ANSA da fonti neroazzurre alla fine della riunione d'urgenza dei 12 club fondatori del progetto”. Un messaggio informale, in attesa che il club nerazzurro possa prendere una posizione netta anche in maniera ufficiale. I nerazzurri si accodano al gruppo, la Superlega perde un altro pezzo da novanta.