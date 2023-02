L’Inter sta pensando al futuro. Il reparto difensivo scricchiola dal momento in cui Skriniar ha deciso di firmare con il Paris-Saint-Germain e De Vrij è sotto il forte interesse del Villareal. Tra i probabili sostituti circolano i nomi di Rodrigo Becao dell’Udinese e Chris Smalling della Roma. Negli ultimi giorni, come dichiarato da Goal.com, è venuto fuori anche il nome di Dennis Hadzikadunic, difensore del Maiorca in prestito dal Rostov.



IL DIFENSORE – Cresciuto nelle giovanili del Malmo, con la quale ha debuttato tra i professionisti, il classe 1998 milita nel campionato spagnolo, precisamente, da gennaio. Il bosniaco, con la quale ha collezionato 19 presenze in nazionale maggiore, seguito fino a poco tempo fa dalla Juventus, ha collezionato presenze sia nei preliminari di Champions che in Europa League.



IL CONTATTO – Hadzikadunic è il profilo giusto nel rapporto qualità prezzo. Il contratto con il Rostov è in scadenza nel 2026, ma in estate ci potrebbero essere dei movimenti interessanti. L’entourage del giocatore e la dirigenza dell’Inter hanno già avuto un primo contatto. Il suo agente è stato in Italia un paio di giorni ed ha incontrato gli esponenti non solo del club di Via Della Liberazione, ma anche di altri esponenti massimi del campionato.