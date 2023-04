Due gol e una serata stellare. Rafa Leao è l'uomo copertina del Milan che ha dato spettacolo al Napoli: 4-0 e terzo posto in classifica. Il portoghese, che non segnava da metà gennaio, è raggiante al novantesimo: "Questo siamo noi, questo è il Milan. Abbiamo sentito tante voci esterne, la gara fatta è stata incredibile".



"L'esultanza? Io rispondo in campo e ascolto Pioli. Ho avuto mesi complicati ma mi sono ritrovato grazie all'allenatore e alla squadra. Prima del Napoli in Champions, adesso bisogna pensare all'Empoli con cui giochiamo venerdì sera. Io sono un fan di Kvara, mi piace molto".