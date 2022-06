Gentile Procuratore,sono un calciatore dilettante (serie D) con vincolo pluriennale fino a 25 anni, me ne vorrei andare dalla mia squadra ma nessuno mi vuole né la società ha intenzione di svincolarmi. Mi hanno detto che potrei andarmene all'estero a giocare, magari San Marino così da potermi sottrarre a questo maledetto vincolo che non mi permette di cambiare squadra. Poi leggo che Dybala non solo al 1° luglio sarà libero di andare a giocare dove vorrà (il suo contratto scade il 30 giugno 2022), ma anche che potrà pretendere chissà quale faraonico contratto dato che chi lo ingaggerà non dovrà pagare il prezzo del cartellino. Due pesi e due misure: io per svincolarmi forse sarò costretto a cambiare residenza, lui già svincolato potrà andare a giocare dove lo pagheranno di più! E se sarà estero, nel caso di Dybala, chissà quale stipendio potranno offrirgli! A meno che l'Inter non ceda alle richieste dell'agente del calciatore argentino...MorenoQuali campionati potrei suggerirti? Malta? San Marino? Certamente campionati minori dove il calcio è equiparabile alla nostra serie d/lega pro; tali consigli in quanto ci comunichi di essere un calciatore militante in serie D, per cui non conoscendo il tuo livello di gioco, le tue potenzialità e le tue prospettive mi limito a suggerire campionati esteri consoni al tuo attuale status di calciatore.. Dybala è un parametro zero atipico però, perché il "peso" dell'ingaggio che viene ventilato dai mezzi di informazione costringerà i club interessati a ponderare attentamente la bontà della scelta tecnica e della collocazione tattica del calciatore stesso nella sua futura squadra.Ma ora passo la palla agli utenti di: Dybala all'Inter o migrerà all'estero come vorrebbe fare il nostro amico Moreno?