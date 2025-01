La FIGC cambia le regole sui prestiti: tetto massimo per i club e durata di una sola stagione

AFP via Getty Images

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda le. Lo scorso 20 dicembre, infatti laha modificato gli articoli 103 e 117 delle Norme organizzative interne federali (Noif), in attuazione della circolare FIFA numero 1796 del 3 maggio 2022 e sono stati messi dei nuovi limiti alle operazioni in prestito.In primo piano cambia ladel prestito di un giocatore, che da adesso in poi sarà. Ogni club, poi, non potrà superare un numero diin entrata e in uscita, mentre quelle tra le stesse società non potranno essere più di tre, indipendentemente dall’età dei calciatori coinvolti nelle varie operazioni.

Il calciatore può rientrare nella società cedente;

La società cedente ha diritto al risarcimento danni, pari alla retribuzione dovuta per il periodo residuo del contratto originario. Le modifiche apportate dalla Figc rappresentano un tentativo di modernizzare il sistema dei trasferimenti nel calcio italiano, promuovendo una maggiore equità e una crescita sostenibile.

L’introduzione di limiti ai prestiti e l’eccezione per i calciatori Under 23 sono misure volte a ridurre le interdipendenze tra le società e a valorizzare i settori giovanili.

L’efficacia di queste nuove norme sarà verificata nel tempo, ma l’obiettivo dichiarato è quello di rendere il calcio italiano più competitivo e sostenibile

C'è, però, da tenere in considerazione che le nuove norme non riguardano ial 31 dicembre dell’anno di inizio della stagione sportiva.Anche per quanto riguarda laci sono state delle modifiche, sulla base di alcune opzioni:Queste modifiche entreranno in vigore, con l’inizio ufficiale della stagione 2025/26, tranne per quanto riguarda i limiti numeri per i club che sono stati fatti slittare al