Oggi La Gazzetta dello Sport ha raccontato nel profondo le idee di Ralf Rangnick per il suo Milan versione 2020/2021 che verrà. E il quotidiano ha disegnato anche una potenziale formazione tipo tra acquisti e conferme: "In porta c'è Donnarumma, a destra piace Conti con Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez confermati. In mediana nel 4-4-2 ecco Florentino Luis dal Benfica con Bennacer accanto, Castillejo invece con Calhanoglu largo sulle corsie mentre davanti toccherebbe a Rafael Leao insieme a Milik oppure Luka Jovic dal Real".