La Francia batte l'Italia a San Siro: pizza per tutti in spogliatoio FOTO

AFP via Getty Images

Lasbanca San Siro, batte l'e si prende il primo posto nel gruppo di UEFA Nations League all'ultima curva. Il modo migliore di festeggiare?I Bleus di Didier Deschamps hanno centrato l'impresa nella sesta e ultima giornata della fase a gironi di Nations League. Dovevano battere con almeno due gol di scarto gli Azzurri di Luciano Spalletti per scavalcarli in classifica e accedere ai quarti di finale da primi del girone, lo hanno fatto vincendoA trascinare i transalpini due vecchie conoscenze della Serie A. L'ex Juventusha realizzato la sua prima doppietta con la maglia della Francia, mentre l'ex Romaha messo lo zampino su tutti e tre i gol dei Bleus: due assist per Rabiot, punizione all'incrocio dei pali che ha provocato l'autogol di Vicario.

- Festeggiamenti in campo e parole al miele nelle interviste a caldo post partita, ma c'è stato spazio anche per un piccolo sgarro alimentare subito in spogliatoio. Basta guardare infatti la foto pubblicata sul proprio profilo Instagram dalla nazionale francese: davanti ai giocatori che mostrano con orgoglio il gagliardetto e la maglia di Digne, spunta. Un modo curioso di celebrare l'impresa, con uno dei cibi più amati in Italia.