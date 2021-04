Rinato.ha finalmente ritrovato la giusta forma e in questa seconda parte di stagione alè tornato competitivo al punto da aver riacceso molti riflettori su di lui. Anche nella serata di venerdì è andato in gol nella vittoria per 3-1 contro il Reims portando a quotaL'addio alè stata, quindi, la scelta più saggia anche in vista di un Europeo che vuole giocare da protagonista e che avrebbe potenzialmente perso se fosse rimasto ingabbiato nella prigione napoletana, ma l, con tanti club pronti a mettersi alla ricerca di prime punte con le sue caratteristiche, il suo nome sarà giocoforza al centro di tante attenzioni. Resta da fare chiarezza sul dettaglio che fa gola a tanti club europei ed è quellapresente negli accordi firmati dal giocatore al momento del suo addio al Napoli e svelata da L'Equipe. Secondo Calciomercato.com al momento non c'è nulla di scritto fra le parti, ma una valutazione data dal club aperto a cederlo per condizioni simili.. Il primo club che lo ha nel mirino è senza ombra di dubbio la, che già la scorsa estate aveva provato ad acquistarlo e anche a gennaio aveva monitorato la sua situazione salvo poi scontrarsi con il no del Napoli ad una cessione in Italia. I bianconeri vogliono una quarta punta da inserire in rosa ma non sono soli. Ilè interessato se dovesse partire Haaland, ilse dovesse partire Icardi e non dovesse essere riscattato Kean, ma anchee perfinoche se sistemerà le questioni societarie vorrà un bomber di scorta più affidabile di Pinamonti e Sanchez in organico. Insomma, la concorrenza è tanta,