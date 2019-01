Un sogno di mercato, un'opzione incredibilmente difficile, ma non impossibile. La Juventus non molla Kilyan Mbappè, il golden boy del calcio francese, campione del Mondo con la Francia a soli 19 anni uno dei migliori giocatori del Paris Saint Germain (non un club qualsiasi) e il secondo giocatore più pagato di sempre nel calciomercato (180 milioni) per acquistarlo dai rivali del Monaco.



QUANTO COSTA? - Il ds Paratici nella serata di ieri ha confermato che ad oggi "pensare a Mbappé-Juve è un'ipotesi fantasiosa". Non una chiusura, quindi, né un'apertura clamorosa. La Juventus sta riflettendo sulla portata dell'affare e su quanto i costi di tale operazione inciderebbero sul bilancio bianconero dopo l'affare Ronaldo. Si ma quanto costa Mbappè? Secondo Tuttosport l'operazione parte da una base di 215 milioni di euro soltanto per il costo del cartellino.



LA STRATEGIA - L'ingaggio partirebbe anch'esso da 20 milioni di euro annui e a differenza di Ronaldo l'affare almeno in principio non si ripagherebbe da solo. Il valore commerciale di Mbappè è di circa 1/5 rispetto a quello della stella portoghese, ma ha solo 20 anni e le possibilità di crescita sono immense. Inoltre data la giovane età, in caso di cessione futura, Mbappé garantirebbe un incasso certamente più altro rispetto a quello dell'invendibile CR7 permettendo, coi giusti tempi, anche di realizzare una plusvalenza. Insomma un'operazione non semplice, rischiosa dal punto di vista economico, ma che garantirebbe alla Juventus un salto in avanti dal lato sportivo immenso. Paratici ci pensa e fa volare la fantasia.