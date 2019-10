Kai Havertz è un osservato speciale della Juventus. Il gradimento per il gioiello classe '99 del Bayer Leverkusen è totale: Fabio Paratici lo fa seguire da anni, lo stesso Maurizio Sarri gli ha fatto i complimenti prima del match di Champions League perché lo vorrebbe allenare. Un talento che il corpo scouting bianconero conosce a memoria: trequartista o più largo all'occorrenza, Havertz dà garanzie immediate e ha prospettive future che la Juve ritiene adatte per il livello attuale. Insomma, promosso.





ALTRO BLITZ - Per questo, Paratici ha predisposto un'altra missione a novembre per seguire Havertz in Bundesliga col suo Bayer Leverkusen, oltre che nel match contro la stessa Juventus in Champions per la seconda parte del girone. Un'occasione per verificarne continuità e progressi, oltre al talento che non viene messo in discussione. Havertz gradirebbe la Juve, ma i bianconeri sono già stati chiari: non intendono partecipare ad alcuna asta estiva, il giocatore è in lista come osservato speciale a patto che il prezzo non esploda in una sfida con società come il Bayern Monaco su tutte. Intanto, un altro blitz è in agenda dedicato esclusivamente a Havertz. Lavori in corso...