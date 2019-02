Pol Lirola è stato fin qui tra i migliori laterali di destra della Serie A. Una stagione importante per il terzino spagnolo del Sassuolo: il calcio di De Zerbi lo ha aiutato, sempre propositivo, spinta continua sulla fascia e qualità nelle giocate. Perché Lirola è entusiasta, si sente coinvolto, la crescita è sotto gli occhi di tutti; anche della Juventus, club che lo ha cresciuto e lanciato al punto da star valutando il suo rientro in bianconero per il futuro prossimo.



RADAR ACCESI - Il ds Fabio Paratici infatti sta tenendo d'occhio Lirola in prima persona così come con i suoi collaboratori. Classe '97, Pol sta vivendo un'annata da protagonista e diversi club importanti lo hanno messo nel mirino: la Juventus ha un'opzione morale di riacquisto dopo averlo ceduto al Sassuolo per 7 milioni, valuterà se provare a riportarlo a Torino già a giugno prossimo oppure se rinviare il discorso al 2020. Il rischio? L'inserimento di un'altra società pronta a prenderlo già in estate, il Sassuolo ha ricevuto i primi segnali. La Juve sta valutando il proprio piano operativo. Per non perdere Lirola...